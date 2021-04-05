ثلاث وفيات وأكثر من 260 إصابة جديدة بكورونا في النجف خلال يوم واحد

2021/04/05 | 14:46 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- النجف

أعلنت دائرة صحة النجف، الاثنين (5 نيسان 2021)، تسجيل ثلاث حالات وفاة، وإصابة أكثر من 260 شخصاً بفيروس كورونا، خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وقالت الدائرة في بيان موقفها الوبائي اليومي، الذي تلقته (بغداد اليوم)، إن "دوائرها أجرت 1473 فحصاً مختبرياً لحالات مشتبه بها جميعها بطريقة PCR".

وأضافت، أن "الفحوصات المختبرية الجديدة أثبتت إصابة 262 شخصاً بفيروس كورونا، بينها 19 إصابة في صفوف منتسبي الدائرة".

وأشارت الدائرة، إلى أن "المحافظة شهدت تسجيل ثلاث حالات وفاة، وتماثل 340 شخصاً إلى الشفاء التام من الوباء".

وتابع البيان، أن "مجموع الاصابات الكلي: 47143، ومجموع حالات الشفاء: 41025، ومجموع الوفيات: 447، ومجموع الحالات تحت العلاج: 5671، ومجموع الاصابات بين المنتسبين منذ بداية الجائحة: 3607".

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