ارتفاع وفيات وإصابات كورونا في إيران خلال يوم واحد

2021/04/05 | 14:46 - المصدر: بغداد اليوم

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أعلنت وزارة الصحة الايرانية، اليوم الاثنين (5 نيسان 2021)، ارتفاع معدل الوفيات والإصابات بفيروس كورونا، خلال يوم واحد.

وقالت المتحدثة باسم الوزارة، سيما سادات لاري، إن "تم خلال الـ 24 ساعة الماضیة، رصد 13 الف و890 حالة جدیدة للاصابة بفیروس کورونا لیرتفع إجمالي عدد المصابین بالفیروس في البلاد الی ملیون و945 الفا و964 شخصا و يكون 4 الاف و95 شخصا في وضع حرج".

وأضافت ان "بلادها سجلت 172 حالة وفاة خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليبلغ عدد المتوفین في ایران منذ تفشي الوباء الى 63 الفا و332 شخصا"، مشيرة الى ان "عدد المتعافین من الفیروس بلغ ملیونا و658 الفا و978 شخصا لغایة الان".

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