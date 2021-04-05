لجنة التربية النيابية ووزير التربية يتفقان على تقديم مقترح تحويل المحاضرين المجانيين والاداريين الى عقود في جلسة مجلس الوزراء

2021/04/05 | 14:46 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ أتفقت لجنة التربية النيابية ووزير التربية علي حميد الدليمي، على تقديم مقترح تحويل المحاضرين المجانيين والاداريين الى عقود في جلسة مجلس الوزراء يوم غد الثلاثاء لاستحصال الموافقة على التحويل إلى العقود بحسب قرار مجلس الوزراء رقم ( 340 ) لسنة 2019 الفقرة (15).وتعهد وزير التربية، بطرح الموضوع في جلسة مجلس الوزراء لاستحصال قرار لصالح المحاضرين وضمان حقوقهم المشروعة خصوصا وانه قد تم ادراج تخصيصات مالية للمحاضرين في موازنة 2021./انتهى7

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