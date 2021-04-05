المنتجات النفطية تكشف حالات تهريب رصدتها خلال العام الماضي

2021/04/05 | 14:46 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ كشفت وزارة النفط متمثلةً بشركة توزيع المنتجات النفطية عن رصدها أكثر من 45حالة من أوكار التهريب المختلفة والمتاجرة بالمشتقات النفطية خلال العام الماضي .وذكرت رئيس مجلس ادارة شركة التوزيع حسين طالب في بيان تلقت الوكالة الوطنية العراقية للانباء/نينا/ نسخة منه:" ان ملاكات هيأة التفتيش التابعة للشركة من خلال جولاتها التفتيشية المختلفة في محافظات متفرقة رصدت أوكاراً تستخدم لتهريب المشتقات النفطية وتم القاء القبض على المتورطين بهذا النشاط فيما بينت ان العمليات تمت بمساندة قوات من شرطة واستخبارات النفط والشرطة الاتحادية لافتة الى مصادرتها للكميات المضبوطة بشكل فوري"./انتهى7

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