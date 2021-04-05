الكاظمي للملك الأردني: موقفنا ثابت من أمن واستقرار المملكة

2021/04/05 | 14:46 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد رئيس الحكومة العراقية، مصطفى الكاظمي، اليوم الاثنين، أن موقف بلاده ثابت من أمن واستقرار الأردن بقيادة الملك عبد الله الثاني....

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