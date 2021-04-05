العراق يعلن مقتل 34 إرهابيا واعتقال 99

2021/04/05 | 14:46 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن العراق، اليوم الإثنين، مقتل 34 إرهابيا واعتقال 99 آخرين في سلسلة عمليات استهدفت فلول تنظيم "داعش" الإرهابي" في أنحاء متفرقة من البلاد....

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