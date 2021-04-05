2021/04/05 | 14:48 - المصدر: عين العراق

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الأثنين 5 أبريل 2021 | 02:47 مساءً

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إخماد حريق اندلع قرب مبنى نقابة الصحفيين بسبب "أعقاب السكائر"

أعلنت مديرية الدفاع المدني، الاثنين( الاثنين 5 نيسان 2021)، عن إخماد حادث حريق نشب بسبب "أعقاب السكائر" قرب مبنى نقابة الصحفيين العراقيين وسط بغداد.

وذكرت المديرية في بيان، ان "فرق الدفاع المدني تمكنت من السيطرة واخماد حادث حريق اندلع في مساحة من الاعشاب المتيبسة قرب نقابة الصحفيين العراقيين المحاذية لنهر دجلة في جانب بغداد الكرخ".

وأوضحت أن "فرق الدفاع المدني الحريق طوقت وعزلت ومنعت امتداد النيران إلى البنايات القريبة من موقع الحادث واخمدت النيران دون تسجيل اصابات او خسائر بشرية".

وأشارت المديرية، إلى أن "سبب الحريق كان نتيجة الاهمال بشروط السلامة والامان الصادرة من مديرية الدفاع المدني برمي اعقاب السكائر وهي مشتعلة على الاعشاب المتيبسة".

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