 هل يمكن للعالم أن يوقف الانهيار اللبناني؟ 

2021/04/05 | 14:49 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- منطقة الشرق الأوسط تضم دولا غنية ماليا وإن كانت غير غنية في مجالات الإبداع العلمي والتقني أو الخلق الثقافي، تعيش جنبا إلى جنب مع دول مدقعة وتزداد فقرا، وقريبة من دول فاشلة، تحدها دول أخرى هي مسارح لحروب بين مكوناتها الداخلية ولحروب الآخرين، ودول كانت مهمة تاريخيا، وحّولها حكامها الحاليون إلى دول مهمشة ولها حدود مع دول تحكمها أنظمة دموية لها طموحات عدائية خارجية، وموازية لدول كانت بحكامها وشعبها تعتبر نفسها أهم من حجمها الصغير في المنطقة والعالم، ولكنها تجد نفسها الان مدفوعة من قبل حكامها على طري

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