لوي ألتوسير (1918 - 1990) - غازي الصوراني

2021/04/05 | 14:50 - المصدر: الحوار المتمدن

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#غازي_الصوراني فيلسوف فرنسي ماركسي، ولد في بلدة "بير مندريس" في الجزائر.



تابع دراسته في فرنسا حتى نال شهادة في الفلسفة سنة 1948."وضع ألتوسير خطة لعمله الفكري الذي استغرق كل حياته، كما وضع أسساً فلسفية لتحديد النظرية الماركسية مكنته من فهم ماركس فهماً خاصاً، فقد رأى أن مؤلفات ماركس الشاب وليدة تأثير هيغل، وأن حياة ماركس الفكرية كانت محاولة مستمرة للخروج من هذا التأثير، وأنها لم تصل إلى تحققها واستقلالها إ ......





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