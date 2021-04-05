التربية النيابية: تحويل المحاضرين الى عقود يحتاج الى قرار حكومي

2021/04/05 | 14:52 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت لجنة التربية النيابية يوم الاثنين، استمرار جهودها بشأن تحويل المحاضرين المجانيين الى عقود.

واوضح النائب مريوان نادر عضو اللجنة لـPUKmedia: ان الجهود مستمرة لايجاد حل للمحاضريين المجانيين، موضحا، ان لجنة التربية النيابية تناقش المقترح مع وزارة التربية ورئيس الوزراء مصطفى الكاظمي لاستحصال قرار لصالح المحاضرين وضمان حقوقهم.

واضاف: ان تحويل المحاضرين المجانيين الى عقود يرتبط بقانون الموازنة الاتحادية لعام 2021، لافتا الى ان ذلك يحتاج الى قرار حكومي، او التوصل الى تسوية للتفريق بين المحاضرين الحقيقين وغيرهم.

وكان مجلس النواب، صوت على موازنة 2021، والتي لم تتضمن شمول المحاضرين بالتعيين سواء على الملاك الدائم أو بصفة عقود، فيما تظاهرات المحاضرين تتواصل بعدة محافظات.

PUKmedia خاص

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