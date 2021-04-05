خلية الإعلام: انفجار ناسفتين على رتلين في بابل والديوانية دون أضرار

2021/04/05 | 14:54 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم الاثنين، عن انفجار عبوتين ناسفتين على رتلين في محافظتي بابل والديوانية دون أضرار.وذكرت الخلية في بيان، أن “عبوة ناسفة انفجرت، صباح اليوم، على احدى عجلات رتل في محافظة الديوانية بعد جسر عفك، ضمن قاطع مديرية شرطة الديوانية، دون اضرار مادية او بشرية، حيث استمر الرتل بالحركة نحو جهته المقصودة”.وأضافت أن “عبوة ناسفة أخرى انفجرت، ظهر اليوم، على أحدى عجلات رتل في محافظة بابل ضمن قاطع مديرية شرطة بابل، دون اضرار مادية او بشرية، واستمر الرتل بالحركة”.ويشهد العراق عمليات استهداف متكررة للأرتال التي تنقل معدات لصالح التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة، […]

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