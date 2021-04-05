2021/04/05 | 15:17 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ تلقى مدير مكتب منظمة الصحة العالمية في العراق احمد زويتن اليوم الاثنين الجرعة الاولى من لقاح استرازينيكا المضاد لفيروس كورونا في دائرة مدينة الطب .وذكر بيان لوزارة الصحة تلقت الوكالة الوطنية العراقية للانباء/نينا/ نسخة منه " كان برفقة زويتين مدير عام دائرة الصحة العامة رياض عبد الامير الحلفي وتم الاطلاع على سير العمل في المنفذ التلقيحي بدار التمريض الخاص وشكر مدير عام دائرة الصحة العامة الجهود المبذولة من قبل دائرة مدينة الطب وملاكاتها في تنظيم حملة لقاح كوفيد-19 داعيا المواطنين الى ضرورة التسجيل عبر المنصة الالكترونية الخاصة بلقاح كورونا كون اللقاحات امنة وفعالة والسبيل الوحيد للخلاص من هذه الجائحة"./انتهى ح

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مدير مكتب منظمة الصحة العالمية يتلقى الجرعة الاولى من لقاح استرازينيكا المضاد لفيروس كورونا) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مدير مكتب منظمة الصحة العالمية يتلقى الجرعة الاولى من لقاح استرازينيكا المضاد لفيروس كورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).