2021/04/05 | 15:19 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المركز الخبري الوطني / متابعة أعلن في العاصمة الأردنية عمان، فجر اليوم الاثنين، عن وفاة الشاعر والمفكر الفلسطيني، عز الدين المناصرة، عن عمر يناهز 74 عامًا، متأثرًا بإصابته بفيروس “كورونا”.والمناصرة أحد شعراء الثورة الفلسطينية […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص “الأربعة الكبار”..



آخر شعراء الثورة الفلسطينية يرحل المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (“الأربعة الكبار”.. آخر شعراء الثورة الفلسطينية يرحل) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (“الأربعة الكبار”.. آخر شعراء الثورة الفلسطينية يرحل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).