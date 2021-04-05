2021/04/05 | 15:20 - المصدر: عين العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الإعلام الأمني: انفجار ناسفتين على رتلين في بابل والديوانية

أعلنت خلية الإعلام الأمني، الاثنين ( 5 نيسان 2021)، عن انفجار عبوتين ناسفتين على رتلين في محافظتي بابل والديوانية دون أضرار.

وذكرت الخلية في بيان أن "عبوة ناسفة انفجرت، صباح اليوم، على احدى عجلات رتل في محافظة الديوانية بعد جسر عفك، ضمن قاطع مديرية شرطة الديوانية، دون اضرار مادية او بشرية، حيث استمر الرتل بالحركة نحو جهته المقصودة".

وأضافت أن "عبوة ناسفة أخرى انفجرت، ظهر اليوم، على أحدى عجلات رتل في محافظة بابل ضمن قاطع مديرية شرطة بابل، دون اضرار مادية او بشرية، واستمر الرتل بالحركة".

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