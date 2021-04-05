عمولات انتقال هالاند تصدم برشلونة وبقية المهتمين

2021/04/05 | 15:20 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ ذكرت إذاعة RAC1 الكتالونية، أن قيمة عمولات انتقال النرويجي إيرلينغ هالاند مهاجم بوروسيا دورتموند إلى برشلونة أو أي ناد آخر، ستهدد انتقال اللاعب إلى أي من الأندية الراغبة.ووفقا للإذاعة الكتالونية، فإن قيمة العمولات قد تصل إلى 40 مليون يورو.وأضافت: “سيطلب والد اللاعب، ووكيله مينو رايولا، 20 مليون يورو لكل منهما عند […]

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