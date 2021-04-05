البتكوين.. تقرير يتوقع قفزة في سعر العملة المشفرة

2021/04/05 | 15:20 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يبدو أن اختراق سعر عملة بتكوين المشفرة على لسعر 60 ألف دولار خلال الفترة الماضية، لن يكون السعر الأعلى لها خلال العام 2021، إذ يتوقع أنها ستصل لمستويات 100 ألف دولار خلال الصيف.

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