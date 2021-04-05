أسعار النفط تهبط بعد قرار أوبك +

2021/04/05 | 15:20 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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تراجعت أسعار النفط اليوم الإثنين، ماحية مكاسب قوية حققتها في الجلسة السابقة بدعم من قرار “أوبك+” التخفيف التدريجي لبعض قيودها على الإنتاج بين مايو (أيار) ويوليو (تموز).

وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم يونيو حزيران 61 سنتاً بما يعادل 0.9%، إلى 64.25 دولاراً للبرميل، وخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تسليم مايو (أيار) 53 سنتاً أو 0.9 % إلى 60.92 دولاراً للبريمل.

واعتبر المستثمرون أن قرار “أوبك+” تأكيد على تعاف يقوده الطلب، وزاد التفاؤل بعد إعلان خطة الرئيس الأمريكي جو بايدن للإنفاق على البنية التحتية بتريليوني دولار.

واتفقت منظمة البلدان المصدرة للبترول وروسيا وحلفاؤهما، المجموعة المعروفة بـ “أوبك+”، على تخفيف قيود الإنتاج بـ 350 ألف برميل يوميا في مايو (أيار)، و350 ألف برميل يومياً أخرى، في يونيو (حزيران)، وحوالي 400 ألف برميل في يوليو (تموز).

وقال محللون من غولدمان ساكس إن القرار يشير إلى رفع حذر ومرتب من “أوبك+”، ما يمنع فائضاً في إمداد السوق.

ويتوقع البنك انتعاشاً قوياً للطلب على النفط هذا الصيف، ما يتطلب مليوني برميل إضافي يومياً من إنتاج “أوبك+” بدءاً من يوليو (تموز) إلى أكتوبر (تشرين الأول).

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