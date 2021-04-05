مقترح لانصاف المحاضرين على طاولة مجلس الوزراء غداً

2021/04/05 | 15:21 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي24 – بغداد اعلنت لجنة التربية عن اتفاقها مع و وزير التربية على تقديم مقترح تحويل المحاضرين المجانيين والاداريين الى عقود في جلسة مجلس الوزراء يوم غد الثلاثاء لاستحصال الموافقة على التحويل إلى العقود بحسب قرار مجلس الوزراء رقم ( 340 ) لسنة 2019 الفقرة (15).وتعهد وزير التربية بطرح الموضوع في جلسة مجلس الوزراء …

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