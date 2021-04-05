ضبط 12 حاوية مخالفة في أم قصر الشمالي

2021/04/05 | 15:22 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت هيئة الكمارك العامة، ضبط اثنتي عشرة حاوية مخالفة في مركز كمرك ام قصر الشمالي.

وقالت الهيئة في بيان، إن كوادرها قامت بضبط اثنتي عشرة حاوية محملة بدراجات نارية وهوائية مستعملة معدة للتهريب في مركز كمرك ام قصر الشمالي.

وأضافت، أنه تمت عملية الضبط حسب المعلومات الواردة من هيئة النزاهة وبمساندة الجهات الساندة في الميناء.

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