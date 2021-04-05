تسجيل 304 اصابات جديدة بكورونا في غربي كوردستان

2021/04/05 | 15:23 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت هيئة الصحة في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا اليوم الإثنين، تسجيل أربع حالات وفاة لمصابين بكوفيد 19 و304 اصابات جديدة في غربي كوردستان.

وقال الدكتور جوان مصطفى الرئيس المشترك لهيئة الصحة في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا في بيان، ان حالات الوفاة هي لامرأة ورجل من قامشلو وآخر من ديرك و رابع من الحسكة.

وأكد مصطفى أنهم سجلوا 304 إصابة جديدة بفيروس كوفيد 19 في مناطق شمال وشرق سوريا وهي 151 ذكور و153 إناث .

توزعت حالات الاصابة الجديدة: 57 حالة في الحسكة - 137 حالة في قامشلي - 59 حالة في ديرك - 4 حالات في رميلان - حالة واحدة في كركي لكي - 17 حالة في الدرباسية - حالتان في كوباني- 24 حالة في الرقة - 3 حالات في منبج.

وأضاف مصطفى أنهم سجلوا خمس حالات شفاء جديدة.

يذكر أن عدد المصابين بفيروس كورونا في مناطق شمال وشرق سوريا بلغ مع إعلان هذه الحالات الجديدة 10813 حالة منها 396 حالة وفاة و 1334 حالة شفاء.

PUKmedia هيئة الصحة في الإدارة الذاتية

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