2021/04/05 | 15:27 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المركز الخبري الوطني / متابعة ألقت قوات الأمن بالقاهرة القبض على المطرب الشعبي حسن شاكوش، وذلك على خلفية انهامه بفتح مقهى دون ترخيص.وبحسب جريدة “مصراوي” المصرية، فقد ألقت الشرطة القبض على المطرب الشعبي، حسن […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص القبض على الفنان حسن شاكوش بهذه الاتهامات المركز الخبري الوطني.

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