صحة كردستان تستبعد فرض حظر شامل للتجوال

2021/04/05 | 15:36 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أعلن وزير صحة اقليم كردستان سامان برزنجي، اليوم الاثنين، عن تصاعد اصابات فيروس كورونا في الاقليم بشكل ملحوظ، فيما استبعدت فرض حظر شامل خلال الأيام المقبلة.وقال برزنجي في مؤتمر صحفي عقده في محافظة دهوك، إن “حالات الاصابة بفيروس كورونا تسجل ارتفاعا ملحوظا منذ أيام في اقليم كردستان”، مبينا أنه “خلال الساعات الـ24 الماضية […]

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