2021/04/05 | 15:36 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد /المركز الخبري الوطني الاسدي يكشف حقيقة عدم إضافة تخصيصات للحشد بموازنة 2021 كشف المتحدث باسم تحالف الفتح، النائب أحمد الاسدي، اليوم الاثنين، حقيقة عدم إضافة تخصيصات للحشد الشعبي بموازنة 2021.وقال الاسدي في تغريدة […]

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