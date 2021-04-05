رد غاضب من ’صالح العراقي’ على ’نظرية تخوين’ مقتدى الصدر!

2021/04/05 | 15:38 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

ردّ حساب صالح محمد العراقي المقرب من زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، الاثنين، على المشككين بـ"مشاريع مقتدى الصدر".

قناة "ناس" على تلكرام..



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وقال العراقي في تعليق على تدوينة حول "المشككين بمشاريع الصدر"، تابعه "ناس"، (5 نيسان 2021)، إن "المشككين هم من اضمحلت مصالحهم وفرصهم في الاستحواذ على المغانم المالية والسياسية، فلا تلتفتوا لصراخهم مهما ارتفع، فاخلاصكم أعلى وأرفع وأعظم".

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