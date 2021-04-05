2021/04/05 | 15:47 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قالت لجنة التربية النيابية إن التخصيصات الخاصة بالمحاضرين ضمنت في الموازنة العامة لعام الفين وواحد وعشرين.

وقال رئيس اللجنة النائب قصي الياسري إن لجنة التربية النيابية قدَّمت مقترحاً بشأن المحاضرين لمجلس الوزراء لمناقشته يوم غدٍ الثلاثاء خلال جلسته الاعتيادية من أجل إصدار قرار بتحويلهم إلى عقود.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (التربية النيابية: التخصيصات الخاصة بالمحاضرين ضمنت في الموازنة العامة) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (التربية النيابية: التخصيصات الخاصة بالمحاضرين ضمنت في الموازنة العامة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).