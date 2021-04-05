الإعلام الأمني: انفجار عبوتين ناسفتين على رتلين في بابل والديوانية دون أضرار

2021/04/05 | 15:47 - المصدر: قناة التغيير

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انفجرت عبوتين ناسفتين على عجلات تابعة للتحالف الدولي في محافظتي الديوانية وبابل

وذكرت خلية الاعلام الامني في بيان أن عبوة ناسفة، انفجرت على احدى عجلات رتل في محافظة الديوانية بعد جسر عفك، ضمن قاطع مديرية شرطة الديوانية، دون اضرار مادية او بشرية في حين انفجرت عبوة ناسفة أخرى على إحدى عجلات رتل في محافظة بابل دون ان تتسبب بأضرار مادية او بشرية.

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