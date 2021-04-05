الداخلية تصدر توضيحاً بشأن قيام شخص بإطلاق نار تجاه طليقته في البصرة

2021/04/05 | 15:48 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

تداولت بعض مواقع التواصل الاجتماعي مقطعا فيديويا لشخص يقوم باطلاق النار على طليقته داخل احدى المنازل في محافظة البصرة.ونود ان نبين انه بتاريخ 21/3/2021 ورد اخبار الى مركز شرطة المعقل بتعرض مواطنة الى اطلاق نار من قبل طليقها الهارب (م.ع.ج) بسبب مشاكل شخصية.حيث قامت شرطة المحافظة باتخاذ الاجراءات القانونية بحق هذا المتهم بعد ان جرى تسجيل دعوى قضائية ضده واصدار امر قبض بحقه وفق المادة 405 /31 من قانون العقوبات العراقي.كما تم التحري في داره وهو حاليا مطارد حيث استنفرت شرطة البصرة كل الامكانيات والجهود بغية القبض عليه واحالته الى القضاء لينال جزاءه العادل.ان وزارة الداخلية عازمة على ملاحقة كل من يحاول العبث بامن المواطنين ولن تسمح بان يقوم البعض بخرق القانون، وان الاجراءات القانونية ستطبق بحق هذا المتهم وسيتم اطلاع الرأي العام على آخر المستجدات في هذه القضية.

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