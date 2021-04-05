الحشد الشعبي يطلق حملة خدمية لتنظيف منتجع الشلالات السياحي في نينوى

2021/04/05 | 15:48 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا/ اطلق الفوج الثاني باللواء 30 في الحشد الشعبي، الاثنين، حملة تنظيف في منتجع الشلالات السياحي بعد كثرة النفايات وما خلفتها من مظاهر غير حضارية إضافة لمخاطرها الصحية والبيئية.وذكر بيان لمديرية الحشد الشعبي تلقت الوكالة الوطنية العراقية للانباء/نينا/ نسخة منه " ان الحملة تتضمن نشر ملصقات توعية على الجدران لتوعية المواطنين والتأكيد على جمالية المنطقة وحث المواطنين على الالتزام بنظافة المنطقة ووضع النفايات في الاكياس المخصصة التي سيوزعها منتسبو الفوج الثاني باللواء 30 بالحشد الشعبي".واضافت " ان الحملة ستستمر لحين تنظيف المنتجع السياحي بالكامل وعودته كما كان بمنظره الجميل"./انتهى ح

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