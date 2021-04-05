الدفاع المدني يخمد حريقا بجانب بغداد الكرخ

2021/04/05 | 15:48 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ تمكنت فرق الدفاع المدني من السيطرة واخماد حادث حريق اندلع في مساحة من الاعشاب المتيبسة قرب نقابة الصحفيين العراقيين المحاذية لنهر دجلة في جانب بغداد الكرخ.وذكر بيان لمديرية الدفاع المدني تلقت الوكالة الوطنية العراقية للانباء/نينا/ نسخة منه " بأشراف ومتابعة مدير عام الدفاع المدني اللواء كاظم سلمان بوهان ،حيث طوقت وعزلت فرق الدفاع المدني الحريق ومنعت امتداد النيران إلى البنايات القريبة من موقع الحادث واخمدت النيران دون تسجيل اصابات او خسائر بشرية ".واضاف البيان " أن سبب الحريق كان نتيجة الاهمال بشروط السلامة والامان الصادرة من مديرية الدفاع المدني برمي اعقاب السكائر وهي مشتعلة على الاعشاب المتيبسة "./انتهى ح

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