إيران تعلن اعتقال

2021/04/05 | 15:51 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت وكالة نادي المراسلين الشباب للأنباء إن إيران اعتقلت "جاسوسا إسرائيليا" في محافظة أذربيجان الشرقية.

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