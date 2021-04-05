2021/04/05 | 15:51 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قال مسؤول في وزارة النفط العراقية إن شركة الحفر العراقية أجرت مباحثات مع شركات نفطية أجنبية وعراقية لحفر 177 بئرا نفطياً جديداً غالبيتها في الحقول النفطية في البصرة، وميسان، والناصرية جنوب البلاد.

وقال المدير العام لشركة الحفر العراقية في وزارة النفط باسم عبد الكريم لصحيفة “الصباح” الحكومية اليوم الاثنين إن “شركة الحفر بصدد الشروع في حفر 20 بئراً نفطياً في حقل الناصرية النفطي في إطار خطة طويلة الأمد مشاركة نفط الوسط بمدة تتجاوز العامين”.

وأضاف أن “الشركة وبعد الإنفراج النسبي لتداعيات فيروس كورونا استأنفت المفاوضات مع الشركات النفطية الأجنبية العاملة في العراق استعداداً لتوقيع عقود مؤجلة لتعزيز إمكانيات العراق النفطية وتشمل حفر 37 بئراً نفطياً في حقل الزبير النفطي لشركة إيني الإيطالية المشغل الرئيسي للحقل بمحافظة البصرة 550 والتوصل إلى إتفاق أولى مع شركة بتروناس الماليزية لحفر 28 بئراً نفطياً في حقل الغراف النفطي شمالي مدينة الناصرية”.

وتوقع المسؤول العراقي أن تبرم الشركة قريباً عقداً مع إدارة حقل مجنون النفطي العملاق لحفر 43 بئراً نفطياً لحساب شركة نفط البصرة ،والتحضير لتوقيع عقد مع شركة نفط الوسط لحفر 27 بئراً في حقل شرقي بغداد، و22 بئرا نفطيا في حقل البزركان وتأهيل 150 آخر، بمحافظة ميسان، فضلاً عن إبرام عقد مع شركة نفط الشمال بكركوك، لتشغيل عدد من أبراج الحفر وتأهيل عددا من الآبار النفطية والدخول بنقاشات مع شركة برتيش بتروليوم المشغل الرئيسي لحقل الرميلة الجنوبي غربي محافظة البصرة للتوصل إلى اتفاقات مماثلة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العراق يخطط لحفر 177 بئر نفط) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العراق يخطط لحفر 177 بئر نفط) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).