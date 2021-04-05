مدير منظمة الصحة العالمية في العراق يتلقى لقاح كورونا

2021/04/05 | 15:51 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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تلقى مدير مكتب منظمة الصحة العالمية في العراق الدكتور احمد زويتن، الاثنين، الجرعة الاولى من لقاح “استرازينيكا” المضاد لفيروس كورونا في دائرة مدينة الطب في بغداد .

وبحسب بيان للوزارة فأن مدير عام دائرة الصحة العامة الدكتور رياض عبد الامير الحلفي رافق مدير مكتب المنظمة اثناء تلقيه اللقاح، كما اطلعا على سير العمل في المنفذ التلقيحي بدار التمريض الخاص.

وشكر مدير عام دائرة الصحة العامة، وفق البيان، الجهود المبذولة من قبل دائرة مدينة الطب وملاكاتها البطلة في تنظيم حملة لقاح كوفيد-19، داعيا المواطنين الى ضرورة التسجيل عبر المنصة الالكترونية الخاصة بلقاح كورونا كون اللقاحات امنة وفعالة والسبيل الوحيد للخلاص من هذه الجائحة.

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