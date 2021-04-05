اقليم كوردستان يسجل 1045 اصابة جديدة بكورونا

2021/04/05 | 15:54 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت وزارة الصحة في حكومة اقليم كوردستان، تسجيل 1045 اصابة جديدة بكورونا و16 حالة وفاة خلال الاربع والعشرين ساعة الماضية.

وذكرت الوزارة في بيان، أنها أجرت خلال يوم 10043 عملية فحص، سجلت من خلالها 1045 إصابة توزعت على:

• (249) أربيل

• (198) السليمانية

• (519) دهوك

• (3) حلبجة

• (66) گرمیان

• (10) رابرين

وسجلت الوزارة ايضاً تعافي 407 أشخاص:

• (81) أربيل

• (88) السليمانية

• (230) دهوك

• (7) گرمیان

• (1) رابرين

وخلال يوم توفي 16 توزعوا على مدن:

• (3) أربيل

• (4) السليمانية

• (8) دهوك

• (1) گرمیان

ومنذ تفشي الفيروس في إقليم كوردستان، أصيب 126191 شخصاً، تعافى منهم 111494 شخصاً، وتوفي 3731 اخر.

PUKmedia اعلام وزارة الصحة

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