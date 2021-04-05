ما هو نموذج الطب التكاملي الشخصي؟ - مصعب قاسم عزاوي

2021/04/05 | 15:55 - المصدر: الحوار المتمدن

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#مصعب_قاسم_عزاوي تعريب فريق دار الأكاديمية للطباعة والنشر والتوزيع لملخص محاضرة قدمها الطبيب مصعب قاسم عزاوي باللغة الإنجليزية في المركز الثقافي في لندن.يُعد الطب التكاملي الشخصي أحد النماذج الجديدة للرعاية الصحية وهو على العكس تماماً من النموذج القديم؛ فهو عبارة عن فلسفة جديدة كلياً.



فهو من جانب يتمثل في النموذج الذي بموجبه يجرى تدريب الأطباء التقليديين في الدول الغربية على الاعتقاد بأن أساس الرعاية الصحي ......





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