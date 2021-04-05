تكتيك مفضوح: الخزعلي وسعي للتسلل للناصرية عبر بوابة العشائر! - فارس محمود

2021/04/05 | 15:55 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#فارس_محمود بعد أن مرغت انتفاضة تشرين وجوههم بالتراب، وبعد انفضاح ماهيتهم شر فضيحة رغم مساعيهم بـ"تقديس" حركتهم وفرضها كأمر "مقدس" على المجتمع، وبعد ان احرقت الجماهير في الناصرية والعديد من محافظات العراق مقراتهم ونازلتهم بالنار والحديد واجبرتهم على الفرار المذل، ها هي عصابات الاسلام السياسي الولائي، بأحد زعاماتها الاجرامية، الخزعلي، تسعى مرة اخرى لرد ماء الوجه، وتعود للمدينة، وهذه المرة عبر شيوخ العشائر عدي ......





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