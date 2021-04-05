في رسالة رئيس الجمهورية -قيس سعيد- إلى -الغنوشي- - هيثم بن محمد شطورو

2021/04/05 | 15:55 - المصدر: الحوار المتمدن

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#هيثم_بن_محمد_شطورو يمكن اعتبار رسالة رئيس الجمهورية التونسي " قيس سعيد" إلى رئيس البرلمان "راشد الغنوشي"، رسالة تاريخية، باعتبارها قد سجلت موقـفا جديدا في التعامل السياسي من شأنه أن يكون منعطفا تاريخيا له تداعيات مستـقبلية كبرى ومتعددة..



إنها في جوهرها قد سجلت من أعلى هرم السلطة أن الممارسة السياسية يجب أن تكون أخلاقية بالفعل، ونبيلة بالفعل ومتمثلة بالفعل لروح الدستور والقوانين والدولة، وفي نفس الوقت فهي قد سجلت ضر ......





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