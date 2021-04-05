إيران تعلن ردها على طلب السعودية المشاركة في مفاوضات الملف النووي

2021/04/05 | 15:55 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ رد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زاده، اليوم الاثنين، على طلب السعودية المشاركة في المفاوضات بين إيران والدول 4+1 بشأن الاتفاق النووي.وقال سعيد خطيب زاده: “نأسف لعدم قدرة الرياض على إجراء حوار من دون قوى من خارج المنطقة”، مشيرا إلى أن “الرياض لا تزال تنظر إلى عواصم دول من خارج منطقتنا، […]

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