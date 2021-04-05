2021/04/05 | 15:56 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المركز الخبري الوطني / متابعة يشيد علماء باكتشافهم الآلية المحيرة التي يؤدي بها الضغط النفسي المزمن إلى تساقط الشعر.الدراسة التي تجعل الأمل في علاج الصلع أقرب إلى الواقع، وقد اضطلع بها باحثون من “جامعة […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الآلية المحيرة التي يؤدي بها الضغط النفسي المزمن إلى تساقط الشعر المركز الخبري الوطني.

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