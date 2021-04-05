2021/04/05 | 16:03 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ أفادت وكالة “أنباء فارس” الإيرانية بأن السلطات الإيرانية اعتقلت “جاسوساً إسرائيلياً” وعدة جواسيس، على علاقة بأجهزة أمنية خارجية، في محافظة أذربيجان الشرقية بشمال إيران.وأعلن المدير العام لمديرية الامن بمحافظة اذربيجان الشرقية (شمال غرب ايران) اعتقال مجموعة من الجواسيس من بينهم شخص جنده جهاز الموساد الاسرائيلي خلال مؤتمر صحفي اليوم.وأضاف “تم اعتقال جاسوس يعمل لاسرائيل وعدة جواسيس على صلة بأجهزة مخابرات دول مختلفة في المحافظة”.من ناحية أخرى نفى المسؤول الايراني تواجد “عناصر تكفيرية مسلحة” بمحافظة أذربيجان شرقي.وأشار إلى أنه “تم اعتقال 19 عضواً في عصابة تقوم بجرائم الاحتيال المنظم لإصدار الشيكات المصرفية وتزوير الوثائق في […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص ايران تعلن عن اعتقال “جاسوس” إسرائيلي في محافظة اذربيجان الشرقية عراقي نيوز| Iraqi News Agency.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ايران تعلن عن اعتقال “جاسوس” إسرائيلي في محافظة اذربيجان الشرقية) نشر أولاً على موقع (عراقي نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ايران تعلن عن اعتقال “جاسوس” إسرائيلي في محافظة اذربيجان الشرقية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (عراقي نيوز).