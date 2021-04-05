2021/04/05 | 16:05 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سوق خيري لأعمال فولكلورية صنعت بأيدي النساء في قلعة كركوك (صور) هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع شفق نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/04/05 | 16:05.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع شفق نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (سوق خيري لأعمال فولكلورية صنعت بأيدي النساء في قلعة كركوك (صور)) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (سوق خيري لأعمال فولكلورية صنعت بأيدي النساء في قلعة كركوك (صور)) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).