2021/04/05 | 16:05 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حدّث ممثل المرجعية الدينية العليا،

الشيخ عبد المهدي الكربلائي، الاثنين،

بطاقته البايومترية استجابة للدعوة

التي وجهتها المفوضية العليا المستقلة

للانتخابات للمواطنين تمهيداً

للانتخابات القادمة.

وقال مد

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ممثل المرجع السيستاني يحدث بطاقته الانتخابية.. ومفوضية كربلاء تكشف عن نسب تحديث البيانات (فيديو)) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ممثل المرجع السيستاني يحدث بطاقته الانتخابية.. ومفوضية كربلاء تكشف عن نسب تحديث البيانات (فيديو)) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).