2021/04/05 | 16:08 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المركز الخبري الوطني / متابعة اعتمدت خدمة الصحة الوطنية بالمملكة المتحدة، عقارا جديدا سيتم طرحه في الأسواق، من شأنه أن يخفض المدة التي يحتاجها المريض للحصول عليه من ساعتين إلى 5 دقائق.السلطات الصحية في […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص هذا العقار يعالج مرضى سرطان الثدي في 5 دقائق فقط المركز الخبري الوطني.

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