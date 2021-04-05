2021/04/05 | 16:08 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد /المركز الخبري الوطني اعلن وزير الموارد المائية، مهدي رشيد الحمداني، اليوم الاثنين، عن موعد المباشرة بتنفيذ سد مكحول.وقال الحمداني في بيان تلقاه “المركز الخبري الوطني”، إن “يوم الأول من آيار 2021 ، سيكون […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الموارد المائية تعلن موعد المباشرة بتنفيذ سد مكحول المركز الخبري الوطني.

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