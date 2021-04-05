صور من مطاردات ومداهمات في بغداد.. اعتقال قاتل وامرأة تتاجر بالأعضاء البشرية

2021/04/05 | 16:09 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

أعلنت قيادة عمليات بغداد، الاثنين، اعقتال مطلوبين بتهم مختلفةن بضمنهم امرأة بتهمة التجارة بالأعضاء البشرية.

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وقالت القيادة في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (5 نيسان 2021)، "نفذت فرقة المشاة السادسة عمليات استباقية لتأمين حماية قاطع مسؤوليتها، بالإضافة إلى إجراء عمليات البحث والتفتيش في مناطق شمال وغربي بغداد، أسفرت عن اعتقال عدد من المتهمين وفق مواد قانونية مختلفة بينهم متهم بالقتل، وضبط أعتدة".

وأضاف، "وواصل اللواء 27 عمليات البحث والتفتيش عن المطلوبين قضائياً ضمن قاطع مسؤولية اللواء، وتمكن من اعتقال عدد من المطلوبين وفق مواد قانونية مختلفة، بينهم متهم بالتزوير، تم تسليمه إلى الجهات المختصة".

وتابع البيان، "وتستمر فرقة المشاة الحادية عشر بتأمين الحماية للمراكز الانتخابية، وتنفيذ واجبات البحث والتفتيش ضمن قاطع المسؤولية، نتج عنها: إلقاء القبض على متهمين اثنين (رَجُلٍ وَامْرَأَةٍ) بتجارة الأعضاء البشرية، واعتقال عدد من المطلوبين للقضاء وفق مواد قانونية مختلفة، بينهم متهمين بترويج المخدرات، ضبط بحوزتهم كميات من المواد المخدرة، فيما تم اتلاف مواد غذائية منتهية الصلاحية، وضبط أسلحة غير مرخصة".

وبين، "كما تمكنت الفرقة الأولى شرطة اتحادية من اعتقال عدد من المتهمين وفق مواد قانونية مختلفة، بينهم أربعة متهمين بالقتل العمد، وآخر بالسرقة، وآخرين بإطلاق العيارات النارية، ضمن قاطع مسؤولية الفرقة في جانب الرصافة، إضافة إلى ضبط عدد من العجلات التي لا تحمل أوراقاً ثبوتية في جانبي الكرخ والرصافة".

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