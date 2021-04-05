الصحة العراقية تسجل 39 وفاة و 6423 إصابة جديدة بكورونا وعدد متلقي اللقاح يتجاوز الـ 100 ألف

2021/04/05 | 16:19 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أعلنت وزارة الصحة العراقية ، اليوم الإثنين ، تسجيل 6423 إصابة جديداً بفيروس كورونا بعد إجراء 41422 فحصاً جديدة لمشتبه بإصابتهم بالفيروس.

وأكدت الوزارة في بيان الموقف الوبائي لهذا اليوم ، تسجيل 39 حالة وفاة بالمرض مقابل 5664 حالة تعافٍ منه .

وكشفت الوزارة عن تطعيم 10964 مواطناً باللقاح المضاد لكورونا خلال الساعات الـ 24 الماضية ليرتفع العدد الإجمالي في العراق إلى 103006.

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