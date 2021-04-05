العراق يسجل 6423 إصابة جديدة بكورونا ويعلن عدد المتلقين للقاح

2021/04/05 | 16:19 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد أعلنت وزارة الصحة، اليوم الاثنين، الموقف الوبائي اليومي لفيروس كورونا في العراق، حيث سجلت 6423 إصابة جديدة وتماثل 5664 حالة للشفاء و39 حالة وفاة، فيما أشارت إلى تلقى أكثر من 10 آلاف شخص للقاح خلال 24 ساعة.

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