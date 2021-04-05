2021/04/05 | 16:19 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد أصدرت وزارة الداخلية، اليوم الاثنين، توضيحا بشأن فيديو لشخص يقوم باطلاق النار على طليقته داخل احدى المنازل في محافظة البصرة.وقالت الوزارة في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، انه “تداولت بعض مواقع التواصل الاجتماعي مقطعا فيديويا لشخص يقوم باطلاق النار على طليقته داخل احدى المنازل في محافظة البصرة”.وأضافت، “نود …

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الداخلية توضح بشأن فيديو لشخص يطلق النار على طليقته في البصرة) نشر أولاً على موقع (النور نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الداخلية توضح بشأن فيديو لشخص يطلق النار على طليقته في البصرة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النور نيوز).