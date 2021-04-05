محافظ بغداد يخاطب رئاسة الوزراء لتعيين المحاضرين على ملاك التربية

2021/04/05 | 16:19 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد خاطب محافظ بغداد محمد جابر العطا، رئاسة الوزراء، لتعيين المحاضرين بالمجان على حركة الملاك (الحذف والاستحداث) لكل مديرية تربية.وبحسب الوثيقة الصادر من مكتب محافظ بغداد تلقى “النور نيوز” نسخة منها، فانه “عملا بما جاء بالتوصيات الصادرة بموجب قرار مجلس الوزراء الرقم (٥٩) لسنة ٢٠٢٠ ، يرجى تفضلكم بالموافقة على تعيين المحاضرين …

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