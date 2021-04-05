ضمن حملة “نهضة نينوى” الحشد الشعبي يرفع أكبر كدس عتاد من مخلفات “داعش” في الموصل القديمة

2021/04/05 | 16:19 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ تمكنت مديرية مكافحة المتفجرات في هيئة الحشد الشعبي، الاثنين، من رفع أكبر كدس عتاد من مخلفات فلول “داعش” الإرهابي في الموصل القديمة وذلك ضمن حملة “نهضة نينوى”.وذكر بيان لهيئة الحشد الشعبي تلقت الوكالة الوطنية العراقية للانباء/نينا/ نسخة منه " ان الكدس ضم عبوات واحزمة ناسفة، حيث يعتبر هو الأكبر من نوعه التي يعثر عليها من مخلفات فلول “داعش” الإرهابي ابان سيطرته على مدينة الموصل"./انتهى ح

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