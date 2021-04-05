تحالف الفتح : إضافة تخصيصات لموازنة الحشد بما يكفي لزيادة الرواتب ومعالجة قضية المفسوخة عقودهم

2021/04/05 | 16:19 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا / رد تحالف الفتح ، على من يدّعي عدم وجود تخصيصات للحشد الشعبي في قانون الموازنة العامة 2021 ، وعدم ضمان عودة المفسوخة عقودهم من منتسبي الحشد .وكتب المتحدث الرسمي لكتلة التحالف ، رئيس تجمع السند الوطني النائب احمد الاسدي ، في تغريدة عبر منصة تويتر للتواصل الاجتماعي ، " نعم تمت إضافة تخصيصات اضافية لازمة لموازنة الحشد بما يكفي لزيادة الرواتب ومعالجة قضية المفسوخة عقودهم أسوة بالدفاع والداخلية ، ولن نُدخل الحشد في مناكفات سياسية ، حصولهم على استحقاقهم أهم من مديح الناس أو ذمّهم لنا "./انتهى5

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